16 мая, суббота, 15:00 — выступит хореографический коллектив «Терпсихора»
На отчетном концерте выпускницы студии покажут, какой опыт и навыки приобрели за 12 лет обучения и участия в конкурсах и фестивалях.
Хореографический коллектив «Терпсихора» был создан в 2010-м году при школе №853. Здесь занимаются дети от 3-х до 18-ти лет, тренировки проходят в корпусах 907 и 912.
- Вход свободный.
21 мая, четверг, 18:00 — выступит оркестровая студия «Гармония»
Прозвучит и классика, и популярная эстрадная музыка. Учащиеся выступят сольно и в ансамблях: зрители услышат народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон), гитару, укулеле и ударные.
История «Гармонии» началась в 1967-м году с оркестра русских народных инструментов. Сегодня в студии занимаются более 100 детей и подростков от 5-ти до 18-ти лет. Уроки проходят в Дворце творчества.
- Билеты стоят 350 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/72134192
23 мая, суббота, 18:00 — выступит студия народного танца «Карусель»
Зрители увидят, чему научились талантливые дети в разных отделениях коллектива: народный танец, классический танец и мужские выступления с элементами трюковой гимнастики и фланкировки. Отдельно в трогательных танцевальных постановках выступят малыши.
Хореографическая студия народного танца «Карусель» основана в 1999-м году, спустя 25 лет в ней занимаются дети от 3-х до 18-ти лет по программам, учитывающим возрастные особенности: от первых танцевальных шагов в ритмике до сложных народных и классических постановок. Уроки проходят в Дворце творчества.
- Билеты стоят 500 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/72134343
Концерты пройдут во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1). Продолжительность концертов на этой сцене обычно составляет около 1 часа, возрастное ограничение — обычно 3+.
Вопросы можно задать по телефону: 8-499-731-1461 (добавочный 860).