Сквозной проезд через микрорайон между Московским и Центральным проспектами, ради которого поставили бытовки, открыли в конце 2025 года — и жители не раз просили навести порядок. Но чиновники долго разбирались со сроками реконструкции проезда и инженерных сетей, которую всё еще не считают завершенной.
«Уже несколько лет стоят вагончики и огорожена территория, на которой никого нет, кроме мусора и разрухи. Всё в отходах после строительства, отчего вокруг ужасный запах. Жильцы ближайших подъездов мучаются от него уже несколько лет!» — писали жители в апреле.
Поначалу на такие обращения отвечали разные ведомства — каждый своё, называли разные сроки. Потом вопросом заинтересовалась инспекция по недвижимости, и 20 апреля на заседании зеленоградской комиссии по пресечению самовольного строительства решили демонтировать строительный городок.
В конце апреля подрядчик строительства «приступил к вывозу». К майским праздникам на месте стройгородка образовалась другая проблема: «Захламление дворовой территории, мусор лежит более недели». Затем вывезли и мусор.
Что будет на месте стройгородка
«А что там вообще было до стройгородка?» — спрашивают в районном чате. «Большая клумба», — вспоминают старожилы. А кто-то предлагает сделать парковку, актуальную для жителей «Флейты», которым после реконструкции проезда запретили парковаться вдоль дома.