«Нотр-Дам де Пари» — одна из самых знаменитых историй любви и страсти с участием юной цыганки Эсмеральды и доброго горбуна Квазимодо. На зеленоградской сцене хиты из мюзикла исполнят солисты оперных театров Москвы и рок-группа «Симфония». В продаже есть билеты от 1000 до 4000 рублей.
«Нотр-Дам де Пари» — шедевр композитора Риккардо Коччанте и автора либретто Люка Пламондона, созданный по легендарному роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Спектакль вошел в Книгу рекордов Гиннесса по количеству проданных билетов, а любимая тысячами поклонников песня «Belle» была признана лучшей песней 20-го века во Франции.
В Зеленограде версию мюзикла исполнят:
- проект «OperaWave» с солистами оперных театров Москвы
- рок-группа «Симфония»
Прозвучат легендарные хиты, связанные последовательной сюжетной линией. Тексты переведены на русский язык, а главные герои предстанут в привычных зрителям мюзикла образах — костюмах и гриме, отражающих эпоху Гюго и харизму героев бессмертной истории.
Концерт пройдет 23 октября (это пятница) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа с антрактом, возрастное ограничение — 12+
- Билеты от 1000 до 4000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-notr-dam-de-pari-versiya
- Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71
На видео — фрагмент мюзикла «Нотр-Дам де Пари» на сцене Кремлевского дворца из группы организатора выступлений — Фонда «Небесный мост».