Трёхэтажное здание напротив пожарной части и 14-го микрорайона, по адресу Новокрюковская, 3, попало в зону строительства дополнительных железнодорожных путей.
Сейчас снесена только небольшая часть здания. На входе в комплекс висят таблички с просьбой освободить все помещения — гаражные боксы, кладовые и подвалы. В момент визита корреспондента «Зеленоград.ру» на объекте стояла техника, однако рабочих там не было.
Помещения необходимо было освободить к началу апреля, учитывая «особую важность и сжатые сроки», сказано в объявлении на здании ГСК. При этом на территории комплекса по-прежнему припаркованы автомобили, а большая часть здания ещё не разобрана.
Куда денутся машины из этого ГСК, непонятно. Вероятно, часть из них будет парковаться во дворах. Если ваша машина стояла в этом здании, пожалуйста, напишите в редакцию.
Это здание — лишь одна из очередей ГСК «Комета». Другие расположены по-соседству: в зданиях на Новокрюковской улице, 4 и 3Б. Они продолжают работать.
На месте сносимого комплекса должны пройти V и VI дополнительные железнодорожные пути на участке Алабушево — Крюково. В перспективе их планируют использовать для перевода существующих скоростных поездов, а затем — для движения поездов высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.
Заказчиком работ указана дирекция РЖД. Завершить работы планируют в 4-м квартале 2026 года.