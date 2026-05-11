Это здание — лишь одна из очередей ГСК «Комета». Другие расположены по-соседству: в зданиях на Новокрюковской улице, 4 и 3Б. Они продолжают работать.

На месте сносимого комплекса должны пройти V и VI дополнительные железнодорожные пути на участке Алабушево — Крюково. В перспективе их планируют использовать для перевода существующих скоростных поездов, а затем — для движения поездов высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Заказчиком работ указана дирекция РЖД. Завершить работы планируют в 4-м квартале 2026 года.