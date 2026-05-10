10 мая юбилей отмечает НПП «Доза» — одно из известных предприятий Зеленограда, работающее в сфере радиационного контроля для атомной энергетики и медицины. Компанию называют одним из лидеров в отрасли.
История «Дозы» началась в 1991 году. Компанию создали сотрудники института ВНИИФТРИ из Менделеево — головного научного центра в области метрологии ионизирующих излучений. Как рассказывают в самой компании, начинали буквально с двух человек, одной комнаты площадью 16 квадратных метров и первых контрактов на поставку оборудования. Уже через год штат вырос до семи человек.
В начале 1990-х компания сделала ставку на собственные разработки и производство приборов радиационного контроля. После кризиса 1998 года предприятие продолжило развиваться: в компании рассказывают, что тогда решили сохранить коллектив и сосредоточиться на развитии производства и новых разработок. В этот период появились собственные системы радиационного контроля и первые дозиметры собственного производства.
Позже компания переехала в Зеленоград и получила собственные площади. Со временем предприятие выросло в крупное производство с конструкторским, технологическим, метрологическим и сервисным направлениями. Численность сотрудников превысила 400 человек.
Сегодня более 1000 систем радиационного контроля НПП «Доза» работают на атомных электростанциях по всему миру, и на атомных ледоколах. Ещё около 16 тысяч дозиметров используется в больницах и медцентрах.
Компания продолжает расширяться. В 2025 году предприятие «Доза-Тех», входящее в структуру НПП «Доза», стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». На площадке «Алабушево» планируют создать производство, сборку и тестирование оборудования радиационного контроля. Проект должен дать ещё 130 рабочих мест.
Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет сотрудников, ветеранов предприятия и всех, кто связан с НПП «Доза», с юбилеем компании.