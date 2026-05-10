35 лет исполнилось зеленоградской компании «Доза» — её оборудование работает по всему миру: от больниц до атомных станций 10.05.2026 ZELENOGRAD.RU

10 мая юбилей отмечает НПП «Доза» — одно из известных предприятий Зеленограда, работающее в сфере радиационного контроля для атомной энергетики и медицины. Компанию называют одним из лидеров в отрасли.

История «Дозы» началась в 1991 году. Компанию создали сотрудники института ВНИИФТРИ из Менделеево — головного научного центра в области метрологии ионизирующих излучений. Как рассказывают в самой компании, начинали буквально с двух человек, одной комнаты площадью 16 квадратных метров и первых контрактов на поставку оборудования. Уже через год штат вырос до семи человек.

В начале 1990-х компания сделала ставку на собственные разработки и производство приборов радиационного контроля. После кризиса 1998 года предприятие продолжило развиваться: в компании рассказывают, что тогда решили сохранить коллектив и сосредоточиться на развитии производства и новых разработок. В этот период появились собственные системы радиационного контроля и первые дозиметры собственного производства.

Позже компания переехала в Зеленоград и получила собственные площади. Со временем предприятие выросло в крупное производство с конструкторским, технологическим, метрологическим и сервисным направлениями. Численность сотрудников превысила 400 человек.

Сегодня более 1000 систем радиационного контроля НПП «Доза» работают на атомных электростанциях по всему миру, и на атомных ледоколах. Ещё около 16 тысяч дозиметров используется в больницах и медцентрах.

Компания продолжает расширяться. В 2025 году предприятие «Доза-Тех», входящее в структуру НПП «Доза», стало резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». На площадке «Алабушево» планируют создать производство, сборку и тестирование оборудования радиационного контроля. Проект должен дать ещё 130 рабочих мест.

Редакция «Зеленоград.ру» поздравляет сотрудников, ветеранов предприятия и всех, кто связан с НПП «Доза», с юбилеем компании.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
нпп доза
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру