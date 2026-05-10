Оба выхода находятся со стороны Краснопрудной улицы, рядом с входами в подземный переход. Через него пассажиры пересаживаются между метро, МЦД, Московскими трамвайными диаметрами, пригородными поездами и вокзалами дальнего следования.

Навесы должны защищать спуски в переход от дождя и снега. Павильоны выполнены из лёгких светопрозрачных материалов и вечером становятся частью светового оформления Комсомольской площади.

В мэрии называют эти навесы уникальными для московского метро — аналогичных павильонов нет ни у одной другой станции. Их дизайн отсылает к архитектуре Ленинградского вокзала — аркам и силуэтам фронтонов.

Навесы установили в рамках масштабной реконструкции всего вокзала. Обновленный Ленинградский вокзал планировали открыть весной 2026 года, но в более свежих сообщениях городские власти формулируют срок шире: в 2026 году, без точной даты.