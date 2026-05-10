Ресторан быстрого питания откроется в ТЦ «Грин» в корпусе 1550 — слева от входа, на месте бывшего магазина парфюмерии и косметики «Элизе».

Сейчас в помещении делают зонирование: выравнивают пол стяжкой и устанавливают перегородки, отделяя будущий зал от других помещений. Затем будут проводить электрику, сантехнику и другие работы. На объекте работают несколько субподрядчиков, каждый отвечает за свой участок работ. Когда завершится ремонт, пока неизвестно.

Ранее в администрации ТЦ «Зеленоград.ру» сообщали, что открытие «Ростикса» планируется летом.