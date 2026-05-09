В «Мосреставрации» ошибки признали и обещали исправить их во время капиального ремонта «Штыков», который провели прошлым летом.



Часть ошибок исправили — на этих местах по состоянию гравировки видно, что изменения вносили. Но на одной из плит по-прежнему видны ошибки в именах и отчествах погибших: «НикРолай» и «ГИРгорьевич».



"Зеленоград.ру" направит запрос в «Мосреставрацию», чтобы выяснить, почему ошибки исправили выборочно и когда устранят оставшиеся.