Репертуар май-июнь

14 мая (четверг) в 18.00 — «История, конца которой нет» (7+)

По мотивам произведений Михаила Энде. «Теперь я знаю: в мире есть тысячи тысяч радостей, но, в сущности, все они — одна единственная радость: радость любить»

17 мая (воскресенье) в 14.00 — «Между двух» (12+)

Подростковая премьера этого сезона.

20 мая (среда) в 18.00 — «Муха-Цокотуха» (3+)

Яркий джазовый спектакль о гостеприимной мухе, непоседливых жучках, отважном комаре и коварном пауке. По произведениям Корнея Чуковского.

21 мая (четверг) 18.00 — «Гарантийные человечки (5+)

По произведениями Эдуарда Успенского. Почему радио говорит, а телевизор показывает? В них точно живут маленькие человечки.

24 мая (воскресенье) в 14.00 — «Нок-Графтонская история» (7+)

По мотивам древних ирландских легенд о феях, эльфах, лепреконах и удивительной девочке Лавене.

27 мая (среда) в 18.00 — «Козлята» (3+)

По мотивам русской народной сказки о козе, козлятах, волке и отзывчивых соседях.

28 мая (четверг) в 18.00 — «Маугли» (3+)

Удивительная история Редьярда Киплинга о Маугли — мальчике, выросшем в волчьей стае и воспитанном мудрыми жителями джунглей.

30 мая (суббота) в 14.00 — «Алые паруса» (8+)

По мотивам произведения Александра Грина. «Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. Новая душа будет у него, и новая — у тебя»

3 июня (среда) в 18.00 — «Дюймовочка» (5+)

По мотивам сказки Андерсена. Легкая, веселая, но очень философская сказка о маленькой девочке с большим сердцем.

5 июня (пятница) в 18.00 — «Снежная королева» (7+)

Знаменитая сказка Андерсена через призму взгляда на сложный подростковый возраст, желание юного человека заполучить весь мир и цену за такой трофей.

7 июня (воскресенье) в 14.00 — «Мэри» (7+)

По мотивам истории Памелы Трэверс о волшебной няне и поиске истины: что нужно человеку для счастья и улыбки.

9 июня (вторник) в 19.00 — «Комедия» (7+)

Детская премьера этого сезона.

