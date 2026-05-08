Детский театр «Крылья» приглашает на бесплатные спектакли в мае и июне — это известные сказки и новые приключения на разный возраст зрителей 08.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Маугли», «Муха-Цокотуха», «Алые паруса», «Дюймовочка», «Снежная королева», «Мэри» — более десяти театральных историй для детей от 3-х лет и подростков можно увидеть в Менделеево бесплатно. Эти постановки становились лауреатами и обладателями Гран-при театральных конкурсов.

В театре занимаются участники самого разного возраста — присмотревшись к успехам сверстников, возможно, и ваши дети захотят попробовать себя в театральной студии в новом учебном году.

Репертуар май-июнь

14 мая (четверг) в 18.00 — «История, конца которой нет» (7+)
По мотивам произведений Михаила Энде. «Теперь я знаю: в мире есть тысячи тысяч радостей, но, в сущности, все они — одна единственная радость: радость любить»
Бесплатные билеты: здесь

17 мая (воскресенье) в 14.00 — «Между двух» (12+)
Подростковая премьера этого сезона.
Бесплатные билеты: здесь

20 мая (среда) в 18.00 — «Муха-Цокотуха» (3+)
Яркий джазовый спектакль о гостеприимной мухе, непоседливых жучках, отважном комаре и коварном пауке. По произведениям Корнея Чуковского.
Бесплатные билеты: здесь

21 мая (четверг) 18.00 — «Гарантийные человечки (5+)
По произведениями Эдуарда Успенского. Почему радио говорит, а телевизор показывает? В них точно живут маленькие человечки.
Бесплатные билеты: здесь

24 мая (воскресенье) в 14.00 — «Нок-Графтонская история» (7+)
По мотивам древних ирландских легенд о феях, эльфах, лепреконах и удивительной девочке Лавене.
Бесплатные билеты: здесь

27 мая (среда) в 18.00 — «Козлята» (3+)
По мотивам русской народной сказки о козе, козлятах, волке и отзывчивых соседях.
Бесплатные билеты: здесь

28 мая (четверг) в 18.00 — «Маугли» (3+)
Удивительная история Редьярда Киплинга о Маугли — мальчике, выросшем в волчьей стае и воспитанном мудрыми жителями джунглей.
Бесплатные билеты: здесь

30 мая (суббота) в 14.00 — «Алые паруса» (8+)
По мотивам произведения Александра Грина. «Если душа человека жаждет чуда — сделай для него это чудо. Новая душа будет у него, и новая — у тебя»
Бесплатные билеты: здесь

3 июня (среда) в 18.00 — «Дюймовочка» (5+)
По мотивам сказки Андерсена. Легкая, веселая, но очень философская сказка о маленькой девочке с большим сердцем.
Бесплатные билеты: здесь

5 июня (пятница) в 18.00 — «Снежная королева» (7+)
Знаменитая сказка Андерсена через призму взгляда на сложный подростковый возраст, желание юного человека заполучить весь мир и цену за такой трофей.
Бесплатные билеты: здесь

7 июня (воскресенье) в 14.00 — «Мэри» (7+)
По мотивам истории Памелы Трэверс о волшебной няне и поиске истины: что нужно человеку для счастья и улыбки.
Бесплатные билеты: здесь

9 июня (вторник) в 19.00 — «Комедия» (7+)
Детская премьера этого сезона.
Бесплатные билеты: здесь

О театре:

Детский театр «Крылья» создан семь лет назад — сегодня в нем показывают 30 репертуарных спектаклей, в которых играют более 120 детей. Артисты театра становились лауреатами, а также обладателями Гран-при таких конкурсов, как международный конкурс «Московское время» (Москва), всероссийский конкурс «Живой родник» (Сергиев Посад), всероссийский конкурс «Улыбки России» (Суздаль), всероссийский конкурс «Изумрудный город» (Ярославль), международный конкурс «Южное сияние» (Сочи).

Спектакли покажут в «Метролог» в Менделеево (улица Куйбышева, дом 11).

Билеты бесплатные, но количество мест ограничено. Пригласительные можно оформить на сайте театра: https://www.teatrkrylja.ru/, для этого потребуется пройти быструю регистрацию.

