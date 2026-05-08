Как отмечают организаторы, занятие «Ты — не самозванец. Как обрести уверенность» особенно полезно творческим подросткам и их родителям: и тем, и другим расскажут про инструменты восполнения ресурса и работы с сомнениями.

Выступит Натали Брадо — психолог-консультант, ментор, международный фотограф и педагог модельной академии. Специалист работает с темами уверенности, проявленности и личного позиционирования в творческой среде.

Встреча продлится около двух часов с перерывом: гостям предложат чай, кофе и снеки.

Участие бесплатное, но нужно записаться — по телефону 8-977-957-95-17 или через сообщение администратору Mash в телеграме: t.me/mashmodeladmin

Встреча состоится 14 мая (это четверг) в 19:00 в модельной академии MASH Flow&Glow (корпус 601). Возрастное ограничение — 10+. Подростку или родителю можно прийти одному, а можно вместе.