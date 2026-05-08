Вместе с профессионалами салона красоты гости лекции «Твои волосы. Твоя забота. Твой стиль!» обсудят здоровье волос и кожи головы, современные тренды ухода — и смогут протестировать специального AI-трихолога с персональными рекомендациями.

Спикеры мероприятия:

— Михаил Стець, арт-директор и топ-стилист салона SCISSORS, эксперт по работе с образом,

— Елена Вихарева, технолог салона SCISSORS и практик трихологии, специалист по здоровью кожи головы и профессиональному уходу за волосами.

Встреча продлится около двух часов с перерывом: гостям предложат чай, кофе и снеки.

Участие бесплатное, но нужно записаться — по телефону 8-977-957-95-17 или через сообщение администратору Mash в телеграме: https://t.me/mashmodeladmin

Встреча состоится 29 мая (это пятница) в 17:00 в модельной академии MASH Flow&Glow (корпус 601). На встречу приглашают взрослых, но отмечают, что будет полезно и подросткам — их тоже ждут.