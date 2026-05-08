Юбилейный тур проходит по всей стране и собирает аншлаги даже на концертных площадках-гигантах, таких как Государственный Кремлевский дворец и БКЗ «Октябрьский». На более камерной сцене у зрителей появляется возможность увидеть кумира вблизи, оценить музыкальную точность и сценическую пластику артиста, а также живое общение с ним — Александр Иванов любит разговаривать с аудиторией между песнями.



Творческий путь Александра Иванова и группы «Рондо» начался в середине 1980-х, когда коллектив под руководством Михаила Литвина стал одним из пионеров отечественного глэм-рока и новой волны. С приходом Иванова в 1986-м году группа обрела свое уникальное лицо и характерный вокал, а уже к концу десятилетия «Рондо» получила международное признание, успешно гастролируя в Японии и США. Именно в этот период были созданы знаковые хиты, такие как «Бледный бармен» («Тоже является частью Вселенной») и дуэт с Владимиром Пресняковым-младшим «Я буду помнить», которые закрепили за группой статус звезд лирического рока.



Настоящий виток массового успеха произошел во второй половине 90-х, когда Александр Иванов начал сольную карьеру, сохранив при этом бренд «Рондо» как свой основной музыкальный состав. В сотрудничестве с автором Сергеем Трофимовым были записаны «народные» хиты — «Боже, какой пустяк», «Моя неласковая Русь» и «Я постелю тебе под ноги небо», которые принесли исполнителю премии «Золотой граммофон» и лидерство в чартах. Сегодня музыка Иванова и «Рондо» считается классикой русского рока, сочетающей профессиональный гитарный драйв с глубокой меланхолией и мелодичностью балладного жанра.



Концерт пройдет 15 ноября (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)

Продолжительность — 1 час 40 минут без антракта, возрастное ограничение — 12+

Билеты от 2500 до 7000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/aleksandr-ivanov-i-gruppa-rondo-65-v-moyu-polzu

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71