Рок-концерт Александра Иванова и группы «Рондо» — 15 ноября в КЦ «Зеленоград», билеты уже в продаже 08.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Концертная программа «6:5 в мою пользу» приурочена к 65-летию артиста. Прозвучат хиты — «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень», «Моя неласковая Русь», которые публика всегда поет вместе с артистом, и новые песни. Пока в продаже есть билеты по минимальной для события цене — от 2500 рублей.

Юбилейный тур проходит по всей стране и собирает аншлаги даже на концертных площадках-гигантах, таких как Государственный Кремлевский дворец и БКЗ «Октябрьский». На более камерной сцене у зрителей появляется возможность увидеть кумира вблизи, оценить музыкальную точность и сценическую пластику артиста, а также живое общение с ним — Александр Иванов любит разговаривать с аудиторией между песнями.

Творческий путь Александра Иванова и группы «Рондо» начался в середине 1980-х, когда коллектив под руководством Михаила Литвина стал одним из пионеров отечественного глэм-рока и новой волны. С приходом Иванова в 1986-м году группа обрела свое уникальное лицо и характерный вокал, а уже к концу десятилетия «Рондо» получила международное признание, успешно гастролируя в Японии и США. Именно в этот период были созданы знаковые хиты, такие как «Бледный бармен» («Тоже является частью Вселенной») и дуэт с Владимиром Пресняковым-младшим «Я буду помнить», которые закрепили за группой статус звезд лирического рока.

Настоящий виток массового успеха произошел во второй половине 90-х, когда Александр Иванов начал сольную карьеру, сохранив при этом бренд «Рондо» как свой основной музыкальный состав. В сотрудничестве с автором Сергеем Трофимовым были записаны «народные» хиты — «Боже, какой пустяк», «Моя неласковая Русь» и «Я постелю тебе под ноги небо», которые принесли исполнителю премии «Золотой граммофон» и лидерство в чартах. Сегодня музыка Иванова и «Рондо» считается классикой русского рока, сочетающей профессиональный гитарный драйв с глубокой меланхолией и мелодичностью балладного жанра.

Концерт пройдет 15 ноября (это воскресенье) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1)

