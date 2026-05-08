«Вихри пепла и пожар в умах» — в этой концепции новосибирский театр переосмыслил один из самых сложных романов русской литературы.

«Бесы» — история о том, как идеи могут превращаться в опасную игру. Достоевский писал роман под впечатлением реальных событий революционной эпохи, в основе — громкое убийство, совершенное участниками тайного кружка. От этого сюжет воспринимается не как «школьная классика», а как тревожно-актуальная драма про радикализацию и фанатизм.

Если вы не считаете себя знатоком театра — это как раз тот случай, когда вход максимально понятный. Здесь есть и нерв политического триллера, и гротеск, и ощущение надвигающейся беды — не случайно создатели сами говорят о смеси жанров от фарса до антиутопии.

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Десятки камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.