День Победы — тематические мероприятия для детей пройдут в Музее Зеленограда 8 и 9 мая 07.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В пятницу и субботу в музее в здании Флейты проведут две бесплатные интерактивные экскурсии для детей. Регистрацию только открыли, билеты пока есть на обе программы.

8 мая (пятница) в 16:00 — интерактивная программа для детей от 8 лет «Деревня памяти»

Дети познакомятся с историей деревни Матушкино во время оккупации 1941-го года и смогут принять участие в тематической викторине.

В начале мероприятия участникам расскажут о жизни деревни в трудное военное время и зачитают отрывки из воспоминаний местного жителя Бориса Васильевича Ларина, ребенком пережившим страшные дни оккупации. Дети изучат макет Матушкино, созданный Борисом Васильевичем, а также познакомятся с некоторыми подлинными предметами военного времени.

Во второй части программы участники проверят и закрепят полученные знания в тематической викторине, а после рассмотрят еще один макет — но уже современного города, который раскинулся на местах былых боев. Дети найдут на нем знаковые здания Зеленограда и свои дома, а также обсудят прошлое и настоящее нашего города.

9 мая (суббота) в 12:00 — тематическая программа для детей от 6 лет «В память о героях»

Это встреча для детей, где расскажут о жизни и быте солдат в годы Великой Отечественной войны с изготовлением поделки.

Юные исследователи смогут погрузиться в атмосферу суровых военных лет: узнают, как выглядела форма фронтовиков и какие предметы неизменно сопровождали солдата в походе, чем бойцы занимались в минуты отдыха, как поддерживали боевой дух в тяжелейших условиях и создавали атмосферу товарищества на фронте. Отдельное внимание будет уделено солдатскому быту — работе фронтовой почты, бани и полевой кухни.

Во второй части мероприятия детей ждет творческое задание — изготовление тематической поделки. Созданный своими руками сувенир станет символом уважения к героическому прошлому и настоящему защитников нашей Родины.

Для комфортного пребывания на мероприятии детям до 8 лет необходимо сопровождение взрослых.

Экскурсии пройдут в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 1). Продолжительность — от одного до полутора часов, возрастное ограничение — 6+. Задать вопросы можно по телефону музея: 8-499-731-82-89

