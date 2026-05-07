8 мая (пятница) в 16:00 — интерактивная программа для детей от 8 лет «Деревня памяти»

Дети познакомятся с историей деревни Матушкино во время оккупации 1941-го года и смогут принять участие в тематической викторине.

В начале мероприятия участникам расскажут о жизни деревни в трудное военное время и зачитают отрывки из воспоминаний местного жителя Бориса Васильевича Ларина, ребенком пережившим страшные дни оккупации. Дети изучат макет Матушкино, созданный Борисом Васильевичем, а также познакомятся с некоторыми подлинными предметами военного времени.

Во второй части программы участники проверят и закрепят полученные знания в тематической викторине, а после рассмотрят еще один макет — но уже современного города, который раскинулся на местах былых боев. Дети найдут на нем знаковые здания Зеленограда и свои дома, а также обсудят прошлое и настоящее нашего города.