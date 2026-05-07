В пятницу и субботу в музее в здании Флейты проведут две бесплатные интерактивные экскурсии для детей. Регистрацию только открыли, билеты пока есть на обе программы.
Дети познакомятся с историей деревни Матушкино во время оккупации 1941-го года и смогут принять участие в тематической викторине.
В начале мероприятия участникам расскажут о жизни деревни в трудное военное время и зачитают отрывки из воспоминаний местного жителя Бориса Васильевича Ларина, ребенком пережившим страшные дни оккупации. Дети изучат макет Матушкино, созданный Борисом Васильевичем, а также познакомятся с некоторыми подлинными предметами военного времени.
Во второй части программы участники проверят и закрепят полученные знания в тематической викторине, а после рассмотрят еще один макет — но уже современного города, который раскинулся на местах былых боев. Дети найдут на нем знаковые здания Зеленограда и свои дома, а также обсудят прошлое и настоящее нашего города.
- Бесплатные билеты: https://bilet.mos.ru/event/601831257/, на момент публикации есть 25 мест.
Это встреча для детей, где расскажут о жизни и быте солдат в годы Великой Отечественной войны с изготовлением поделки.
Юные исследователи смогут погрузиться в атмосферу суровых военных лет: узнают, как выглядела форма фронтовиков и какие предметы неизменно сопровождали солдата в походе, чем бойцы занимались в минуты отдыха, как поддерживали боевой дух в тяжелейших условиях и создавали атмосферу товарищества на фронте. Отдельное внимание будет уделено солдатскому быту — работе фронтовой почты, бани и полевой кухни.
Во второй части мероприятия детей ждет творческое задание — изготовление тематической поделки. Созданный своими руками сувенир станет символом уважения к героическому прошлому и настоящему защитников нашей Родины.
Для комфортного пребывания на мероприятии детям до 8 лет необходимо сопровождение взрослых.
- Бесплатные билеты: https://bilet.mos.ru/event/381346257/, на момент публикации есть 20 мест.
Экскурсии пройдут в Музее Зеленограда в доме «Флейта» (корпус 360, вход № 1). Продолжительность — от одного до полутора часов, возрастное ограничение — 6+. Задать вопросы можно по телефону музея: 8-499-731-82-89