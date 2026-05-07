Юбилейный концерт Игоря Саруханова — 25 октября в КЦ «Зеленоград», билеты уже в продаже 07.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Позади крутой поворот» — программа «70 лет в ритме сердца» объединит хиты разных лет и премьеры песен.

«В этот душевный вечер мы, конечно же, и споем вместе ваши самые любимые песни, и обязательно потанцуем. Очень жду нашей встречи!», — приглашает юбиляр.

Игорь Саруханов — заслуженный артист России и легендарный автор-исполнитель, музыка которого стала саундтреком для нескольких поколений. Более 300 произведений певца и композитора стали эстрадной классикой.

«Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Круг друзей», «Поплакала и хватит», «Придуманная любовь», «Желаю тебе», «Маскарад», «Слово в слово», «Ниточка», «Позади крутой поворот» — это популярные композиции Игоря Саруханова.

«С кем ты?», «Не зови», «Не женатый», «Одна на миллион», «Лети за мной» — эти песни считаются новыми, но уже любимы поклонниками артиста.

Саруханов продолжает активную творческую жизнь: ежегодно выпускает альбомы, а его свежий трек «Показалось мне» (дуэт с Настей Сихварт) звучит в радиоэфирах и на концертных площадках. К 70-летию артиста также вышла виниловая пластинка «Лучшее».

