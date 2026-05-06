Перепелятник — небольшой хищник-спринтер. Он не кружит часами в небе, а охотится рывком: сидит в засаде и внезапно атакует добычу на короткой дистанции, лавируя между ветками. Основная добыча — мелкие птицы: воробьи, синицы, дрозды. Поэтому перепелятники нередко появляются рядом с местами, где много птиц: в лесопарках, дворах с густыми кустами и даже у кормушек. Это наш сосед — часть нормальной экосистемы: местный хищник, который помогает удерживать природный баланс даже в городе.



Весной, в апреле-мае, у ястребов-перепелятников период гнездования, и они привязаны к постоянному гнездовому участку. Эти птицы создают моногамные пары и каждую весну сооружают новое небольшое гнездо, обычно хорошо укрытое в кроне дерева, у ствола, а иногда занимают гнёзда лесных голубей или ворон. Самка откладывает 3-6 яиц и насиживает их около месяца, а самец усиленно охотится, чтобы кормить подругу — так что на фотографии скорее всего будущий отец семейства.