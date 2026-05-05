C полуночи 6 мая начнётся поэтапный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим. Последовательность такая: сначала промышленные и административные здания, потом жилые дома, затем школы, детские сады и лечебные учреждения.

Отопление отключают не по календарю, а после устойчивого потепления: среднесуточная температура должна пять дней подряд держаться выше +8 °C, и по прогнозу должно ожидаться дальнейшее повышение. В начале недели этот ориентир уже выглядит выполненным: днём в Зеленограде почти летняя погода. Но на выходных прогнозируется похолодание и дожди, поэтому отопление в Москве отключают не в первый тёплый день.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» уже задыхается от батарей: около 63% участников нашего опроса ответили, что дома жарко и приходится открывать окна.

По вопросам теплоснабжения можно круглосуточно обращаться в единый диспетчерский центр 8-495-539-53-53 или на горячую линию МОЭК 8-495-539-59-59