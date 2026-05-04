Название «Ларамца» переводится как «с уважением» — для владелицы это не просто вывеска: блюда здесь готовят представители вайнахской культуры.
В меню — жижиг-галнаш от 750 рублей: это галушки из теста с отварным мясом, бульоном, картофельно-луковым и чесночным соусами. Хингалш — лепёшка с тыквой — стоит 350 рублей, чепалгаш — национальная лепёшка с начинкой — от 350 рублей, нохчи-чоп — суп с говядиной или бараниной и чабрецом — 690 рублей.
Также в меню есть горячие блюда, салаты, супы и другие позиции в вайнахской интерпретации. Например, манты здесь делают с рубленым мясом, а плов — без привычных восточных специй, в том числе без зиры. Позже ассортимент планируют расширить: в корнере могут появиться чебуреки и сезонные предложения, в том числе блюда с черемшой.
В заведении используют халяльные продукты. Молочную продукцию, сыр и масло берут у производителя «Чабан», мясо каждое утро выбирают на местном рынке в цокольном этаже «Станции».
В напитках тоже есть акцент на Северном Кавказе. В меню есть «Нарзан» и минеральная вода, также планируют добавить лимонад из Чечни. Кроме того, здесь готовят кофе в турке и предлагают финиковую колу из ОАЭ.
Для владелицы «Ларамца» принципиально, чтобы блюда готовили носители вайнахской культуры: «Мы можем повторить блюдо, красиво его упаковать, но начинку должны делать те, кто с этим родился».
Для неё важно открывать заведения с национальной кухней: через еду гости знакомятся с культурой разных народов. В «Станции» также работает её корнер с грузинской кухней.
Гастроцентр «Станция» работает с понедельника по четверг с 8:00 до 22:00, в пятницу — с 8:00 до 1:00, в субботу — с 9:00 до 1:00, в воскресенье — с 9:00 до 22:00.