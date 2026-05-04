«Покрытие на площадке — просто земля, которая при малейшей влаге становится грязью, что затрудняет выгул собак. Мало того, что хозяин весь грязный, так еще и собака. Прошу сделать нормальное покрытие, как на других площадках!» — написала на портал «Наш город» Алёна по поводу площадки возле корпуса 902.

«Жилищник», заказчик прошлогоднего благоустройства, сообщил, что работы выполнены ненадлежащим образом, и подрядчик восстановит траву по гарантии — до 1 июня. А пока на площадке засыпали дыры в земле. Жителям принесли извинения за временные неудобства.