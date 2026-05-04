«Покрытие на площадке — просто земля, которая при малейшей влаге становится грязью, что затрудняет выгул собак. Мало того, что хозяин весь грязный, так еще и собака. Прошу сделать нормальное покрытие, как на других площадках!» — написала на портал «Наш город» Алёна по поводу площадки возле корпуса 902.
«Жилищник», заказчик прошлогоднего благоустройства, сообщил, что работы выполнены ненадлежащим образом, и подрядчик восстановит траву по гарантии — до 1 июня. А пока на площадке засыпали дыры в земле. Жителям принесли извинения за временные неудобства.
Скорее всего, планы по восстановлению покрытия означают, что площадку скоро засеют травой и временно закроют (на месяц или около того), чтобы дать траве прорасти — так уже делали на других новых собачьих площадках по городу, где при благоустройстве был полностью снят старый дёрн, а новая трава не могла прижиться ни на первый, ни на второй год.
Собачья площадка перед корпусом 902 появилась в конце прошлого лета. Уже тогда трава на ней как-то не задалась, или её быстро вытоптали — и уже тогда в комментариях жители отмечали этот недостаток: «Даже в сухую погоду белая собака вся становится бежевой от пыли. А когда дождь будет, вообще не зайдешь». В целом мнение собаководов по поводу площадки разделилось: больше было недовольных и тех, у кого нашлись замечания.