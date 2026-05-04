В частности, обустроят 15 новых пешеходных переходов. Например, один из них появится на Березовой аллее вблизи корпуса 423 — рядом со зданием школы 1353.
Ещё в 14 местах оборудуют островки безопасности. Островок позволит переходить дорогу поэтапно — это особенно важно для детей, пожилых и маломобильных пешеходов. Один из них появится на переходе через улицу Юности возле корпуса 316: рядом школа, детсад, центр московского долголетия, музыкальная школа, реабилитационный центр для инвалидов и жилые дома.
На двух участках изменят максимальную скорость. Например, на участке улицы Каменка между Панфиловским и Георгиевским проспектами скорость снизят с 60 до 50 км/ч. Это позволит успокоить трафик и снизить аварийность возле городских объектов: школы, библиотеки, суда, поликлиники, социального фонда и жилых домов.
На пяти участках за счёт переразметки появятся дополнительные полосы. Два таких участка — на Георгиевском проспекте в сторону Андреевки. Это должно повысить пропускную способность участков и дать возможность ехать без лишних перестроений.
На перекрестке улиц Академика Валиева и Конструктора Гуськова сделают круговое движение. Это должно снизить количество аварий и заторов, а также обеспечит преимущество тем, кто едет по кругу.
На пересечении улиц Панфилова и Гоголя нанесут вафельную разметку. Она обозначает зону, куда нельзя выезжать, если впереди затор.
Пешеходный светофор поставят у дома 16 на проспекте Генерала Алексеева (бывший Зеленоградстрой) — раньше здесь происходили ДТП с наездами на пешеходов.
Каждый из 39 проектов разработан с учетом пожеланий жителей, говорят в мэрии. Пожелания принимают через службу дорожных кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на почту koordinator-codd@transport.mos.ru. В теме письма нужно указать округ и район.
Полный список и сроки реализации запросим в ЦОДД и опубликуем позже