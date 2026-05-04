В частности, обустроят 15 новых пешеходных переходов. Например, один из них появится на Березовой аллее вблизи корпуса 423 — рядом со зданием школы 1353.

Ещё в 14 местах оборудуют островки безопасности. Островок позволит переходить дорогу поэтапно — это особенно важно для детей, пожилых и маломобильных пешеходов. Один из них появится на переходе через улицу Юности возле корпуса 316: рядом школа, детсад, центр московского долголетия, музыкальная школа, реабилитационный центр для инвалидов и жилые дома.

На двух участках изменят максимальную скорость. Например, на участке улицы Каменка между Панфиловским и Георгиевским проспектами скорость снизят с 60 до 50 км/ч. Это позволит успокоить трафик и снизить аварийность возле городских объектов: школы, библиотеки, суда, поликлиники, социального фонда и жилых домов.