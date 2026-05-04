Полностью прекратить подачу тепла в жилые дома Московской области планируют 12 мая. По словам министра энергетики области, сейчас на улице около 20 градусов тепла, но на выходных ожидается похолодание, поэтому отопление не отключают одномоментно: систему сначала переводят в режим циркуляции, а полностью подачу тепла остановят на следующей неделе.

В Москве отдельного объявления о завершении отопительного сезона пока нет. Отопление отключают не просто по календарю, а после устойчивого потепления: среднесуточная температура должна несколько дней держаться выше +8 градусов, при этом прогноз должен показывать дальнейшее тепло. Решение оформляется распоряжением правительства Москвы.

По прогнозу для Зеленограда, формальный температурный ориентир уже близок к выполнению. 4 мая ожидается около +24 днём и +12 ночью, 5 мая — +24 и +12, 6 мая — +26 и +12, 7 мая — +23 и +10, 8 мая — +17 и +9. Даже по грубой оценке через среднее между дневной и ночной температурой получается выше +8 градусов все эти дни.

Но для решения об отключении отопления используют не такую бытовую арифметику, а фактическую среднесуточную температуру и официальный прогноз. А в ближайшие выходные в Зеленограде ожидается похолодание: 9 и 10 мая — около +16 днём и +7…+6 ночью, с дождями. Поэтому московские коммунальные службы могут не торопиться с полным отключением, даже если днём уже почти лето.