В Зеленограде в этом году самое масштабное прибавление выделенок — сразу 8 километров. При этом на всю остальную Москву приходится 12 километров.

По итогам 2026 года общая протяженность выделенных полос в Москве достигнет 513 километров. В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.