Теперь известно точное расположение выделенок, которые планируют сделать в 2026 году. На схеме они обозначены оранжевым цветом:
- №13 — Солнечная аллея и Центральный проспект от Березовой аллеи до остановки «Поликлиника №105» (2,1 км)
- №14 — Улица Гоголя от Филаретовской улицы до Панфиловского проспекта (0,6 км)
- №17 — Панфиловский проспект от проспекта Генерала Алексеева до улицы Гоголя (в обе стороны) и от остановки «Михайловский Пруд» до улицы Каменка (6,4 км)
В Зеленограде в этом году самое масштабное прибавление выделенок — сразу 8 километров. При этом на всю остальную Москву приходится 12 километров.
По итогам 2026 года общая протяженность выделенных полос в Москве достигнет 513 километров. В мэрии утверждают, что скорость движения автобусов по выделенкам увеличивается в 2-4 раза, время в пути для пассажиров сокращается, аварийность снижается в среднем на 25%. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости