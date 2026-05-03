Ребята из школы 1151 помыли памятник и убрали мусор вокруг мемориала в бывшей деревне Александровка. После уборки школьники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы.

Такие уборки проводят регулярно — в рамках проекта «Хранители истории», который в школе ведёт советник директора по воспитанию Иван Крыльцов. Это всероссийский проект, участники которого ухаживают за памятными местами, изучают историю своего региона и участвуют в памятных акциях.