Ребята из школы 1151 помыли памятник и убрали мусор вокруг мемориала в бывшей деревне Александровка. После уборки школьники почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы.
Такие уборки проводят регулярно — в рамках проекта «Хранители истории», который в школе ведёт советник директора по воспитанию Иван Крыльцов. Это всероссийский проект, участники которого ухаживают за памятными местами, изучают историю своего региона и участвуют в памятных акциях.
«Каждый раз, когда мы ухаживаем за этими местами, мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, и передаем эту важную традицию следующим поколениям», говорят в школе.
Братская могила находится на Новокрюковской улице, напротив корпуса 1471. Здесь захоронены красноармейцы, погибшие в боях за Москву в 1941 году. Памятник поставили в 1956 году — тогда Зеленограда здесь ещё не было, а место относилось к деревне Александровка. Сейчас мемориал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
Мемориал в Александровке — один из зеленоградских памятников, связанных с боями за Москву. В дни воинской памяти цветы также возлагают у братских захоронений у станции Крюково, в Каменке и Медведках, у памятника маршалу Рокоссовскому в парке 40-летия Победы и у мемориала «Штыки» на 40-м километре Ленинградского шоссе.