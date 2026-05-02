«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала „ковёр“. Аэропорт обеспечивает вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — сообщили в аэропорте в субботу в 14:20.

Атака беспилотников на московский регион началось в ночь на субботу. За это время сбито девять БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Последний — в 14:27

Где именно их сбивали, не сообщается, однако один из каналов так называемых «радаров», которые следят за воздушными угрозами, сообщил о сбитии БПЛА в Солнечногорском округе и в районе Зеленограда.

