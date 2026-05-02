Год начнётся с пятницы, и только через полторы недели, 11 января, россияне выйдут на работу. В этом году новогодние каникулы длились на день больше.

В феврале придётся поработать в субботу — 20 февраля будет рабочим днём. Зато затем сразу трёхдневный отдых — 21-23 февраля — и трехдневная рабочая неделя.

8 марта выпадает на понедельник, дополнительный выходной один. Ни сокращённых дней вокруг, ни переносов — обычные суббота и воскресенье.

Зато май щедрый. Праздники разбиты на два отрезка: 1-3 мая и 8-10 мая. Между ними — четыре рабочих дня. Кто возьмёт их в отпуск, получит десять выходных подряд.

В ноябре четырёхдневные выходные: с 4 по 7 число. Неделя сократится до трёх рабочих дней.

Заканчивается год тоже в пятницу — 31 декабря будет выходным днём.