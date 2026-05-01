Проект «Книжный клуб в библиотеке» — это совместный проект Ведогонь-театра и библиотеки к 150-летию Союза театральных деятелей России, задуманный как новый формат общения для книголюбов и театралов Зеленограда.

«С неба упали три яблока» в исполнении Ведогонь-театра и режиссера Татьяны Тарасовой, известной талантливым «переводом» на театральный язык большой прозы, — это деревенская сага про армянскую деревушку Маран, что на вершине горы Маниш-Кар и так близко к небесам — в эту невероятно красивую, словно высеченную из камня, жизнь-песнь врывается и голод, и засуха, и землетрясение, и война…

История армянской русскоязычной писательницы Наринэ Абгарян (автора книг о «Манюне») — это горькая, смешная, порой детективная история библейской силы о несокрушимости человеческого духа и о великой надежде. Она о том, что очень часто человек, поддаваясь унынию, не может разглядеть такое близкое и многоликое счастье. Она о том, «что жизнь — это круги, оставленные дождевыми каплями на воде, где каждое событие — отражение того, что было раньше».

Спикер ближайшей встречи клуба — Лилия Шайхитдинова, сыгравшая в спектакле роль Ясаман. Постановку, уже получившую ряд театральных наград, можно увидеть на зеленоградской сцене 19 июня (в пятницу) в 18:00, билеты продаются: https://vedogon.ru/s_neba_upali_3_yabloka.

????Встреча по книге пройдет 16 мая (это суббота) в 16:00 в библиотеке (корпус 1462 (https://yandex.ru/maps/-/CPEaVJLa)). Возрастное ограничение — 16+, продолжительность — 1,5 часа.

Бесплатная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/604454257/.

Уточнить вопросы можно по телефону учреждения: 8-499-717-08-44, 8-495-161-00-05. .