С 1 по 11 мая отменят часть поездов на участке между Крюково — Останкино. Из-за этого интервалы движения увеличатся до 20 минут.

Кроме того, с 4 по 8 мая будут дополнительные изменения: после 23:00 интервалы на участке Крюково — Останкино могут частично увеличиваться до 30 минут.

Изменения затронут и обычные пригородные поезда Ленинградского направления. Часть электричек между Москвой и Тверью отменят полностью, часть будет ходить укороченными маршрутами, часть — по изменённому расписанию.

Причина — ремонтные работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также работы на станции Крюково.