Дмитрий Рыжиков занял два первых места: в нырянии на 50 метров в ластах кролем и в нырянии на 50 метров в ластах дельфином. Таисия Зелева стала третьей в статической задержке дыхания на максимально освоенное время.
Фридайвинг — это ныряние на задержке дыхания, без акваланга и других дыхательных аппаратов. Спортсмен заранее делает вдох, уходит под воду и проходит дистанцию, рассчитывая только на запас воздуха, технику, работу тела и умение сохранять спокойствие. В бассейне это обычно соревнования на дальность: кто быстрее или дальше проплывёт под водой в заданной дисциплине.
Дмитрий Рыжиков выступал в возрастной категории 2012-2014 годов рождения. Он учится в 6-м классе школы 1353.
«Наш шестиклассник, гордость 6 „З“ класса и ШСК „Юные Зеленоградцы“ просто разорвал дистанцию! — гордятся своим учеником в школе и в школьном спортивном клубе. — Без единого вдоха на 50-метровке! Это титаническая работа над собой, правильные легкие и стальной характер. Дима, ты показал, что настоящие чемпионы растут в Зеленограде! Поздравляем тебя, тренеров и родителей с этим невероятным успехом».
Таисия Зелева выступала в возрастной категории 2009-2011. Для неё это было последнее детско-юношеское Первенство: в следующем году спортсменка переходит во взрослую категорию.
Также впервые на всероссийских соревнованиях выступила зеленоградка Василиса Газзаева. Медалей в этот раз не было, но это уже первый опыт стартов такого уровня.
«Это старты, где встречаются юные фридайверы со всей страны: кто-то выходит за первым серьёзным соревновательным опытом, а кто-то — за медалями, личными рекордами и новым шагом вперёд, — пишет о соревнованиях Детская школа фридайвинга им. Молчановой. — Дети учатся не только нырять, но и справляться с волнением, держать концентрацию и уважать воду».