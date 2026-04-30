О представлении

Постановка подойдет детям школьного возраста и семьям, которые хотят познакомиться с классическим балетом или увидеть знакомую историю в сценическом исполнении. Это традиционный новогодний сюжет, который сочетает музыку, танец и сказочное повествование, понятное детям и интересное взрослым.

В основе спектакля — история девочки Мари, получившей на Рождество игрушку-Щелкунчика. После ссоры с братом и таинственного сна привычный мир превращается в фантазийное пространство: игрушки оживают, а Щелкунчик становится предводителем сказочной армии.

Постановка следует классической версии с развитием сквозного сюжета, где второе действие превращается в путешествие героев и завершает историю их символическим объединением. Балет исполняет труппа «Новый классический балет», в составе которой — выпускники ведущих хореографических школ и артисты московских театров.

«Щелкунчик» — одно из самых известных произведений в истории балета, созданное композитором Петром Ильичом Чайковским по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Премьера состоялась в 1892 году в Мариинском театре, а одна из наиболее известных интерпретаций принадлежит Юрию Григоровичу, который выстроил цельную драматургию спектакля и усилил сказочный элемент путешествия.