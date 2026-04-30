«Щелкунчик» — новогодний балет c высокой популярностью, зимой все места на большинстве площадок раскуплены. Билеты на представление в Зеленограде только появились в продаже, их уже активно покупают. Если вам хочется посмотреть балет, не уезжая далеко и по адекватной цене — не пропустите.

О представлении

Постановка подойдет детям школьного возраста и семьям, которые хотят познакомиться с классическим балетом или увидеть знакомую историю в сценическом исполнении. Это традиционный новогодний сюжет, который сочетает музыку, танец и сказочное повествование, понятное детям и интересное взрослым.

В основе спектакля — история девочки Мари, получившей на Рождество игрушку-Щелкунчика. После ссоры с братом и таинственного сна привычный мир превращается в фантазийное пространство: игрушки оживают, а Щелкунчик становится предводителем сказочной армии.

Постановка следует классической версии с развитием сквозного сюжета, где второе действие превращается в путешествие героев и завершает историю их символическим объединением. Балет исполняет труппа «Новый классический балет», в составе которой — выпускники ведущих хореографических школ и артисты московских театров.

«Щелкунчик» — одно из самых известных произведений в истории балета, созданное композитором Петром Ильичом Чайковским по мотивам сказки Эрнста Гофмана. Премьера состоялась в 1892 году в Мариинском театре, а одна из наиболее известных интерпретаций принадлежит Юрию Григоровичу, который выстроил цельную драматургию спектакля и усилил сказочный элемент путешествия.

Польза просмотра с детьми

Знакомство с таким сказочным балетом помогает детям развивать музыкальное восприятие, внимание к деталям и способность следить за сюжетом без слов. Балет формирует понимание сценического искусства, расширяет культурный кругозор и знакомит с классической музыкой в живом исполнении.

Посещение вместе с родителями делает опыт более осмысленным: после спектакля можно обсудить сюжет, образы героев и различия между книгой и сценической версией. Такой формат помогает выстраивать диалог и формирует привычку к совместному культурному досугу.

  • Балет покажут 30 декабря (это среда) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Возрастное ограничение — 6+, продолжительность — 2 часа с антрактом.
  • Пока в продаже есть билеты стоимостью от 1 300 до 2 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/spektakli/balet-schelkunchik
  • Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71

