Ограничения ввели в районе Пятницкого шоссе, Митинской улицы, Мякининского проезда и прилегающих улиц — из-за работы компенсационных автобусов, которые запустили на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро от «Строгино» до «Пятницкого шоссе».

Это означает запрет части поворотов, введение временных выделенных полос только для автобусов (но не для такси), одностороннее движение на отдельных участках и запрет остановки/стоянки.

В районе Митино ограничения касаются Пятницкого шоссе, улицы Митинская, Ангелова переулка, Дубравной улицы и 1-го Митинского переулка. В частности, временно запрещены отдельные повороты с Пятницкого шоссе и его дублёра на Митинскую улицу, с Митинской — на Дубравную и в 1-й Митинский переулок. Одностороннее движение организовано на проезде от Пятницкого шоссе вдоль дома 56Б до владения 52 и на дублёре Митинской улицы от Пятницкого шоссе до Ангелова переулка.

В районе Мякинино и Строгино изменения затрагивают Мякининский проезд, улицу Кулакова, Таллинскую улицу, Волоколамское шоссе и улицу Маршала Катукова. По схеме ЦОДД, временно отменены правый поворот с Мякининского проезда на Неманский проезд, проезд со съезда 64В с МКАД на Мякининский проезд и разворот на улице Кулакова у пересечения с Мякининским проездом. На дублёре Волоколамского шоссе и на улице Кулакова также вводятся ограничения по числу полос.

Запрет остановки и стоянки действует с 28 апреля до 9 мая на ряде участков в Митино и Строгино, включая дублёры Пятницкого шоссе и Митинской улицы, участки Митинской улицы, улицы Кулакова, Таллинской и Маршала Катукова.

В первые часы работы подменных маршрутов пассажиры уже жалуются на сбои. Рассказывают, что автобусы КМ стоят в пробках, а у некоторых водителей возникают проблемы с маршрутом. Отдельно пассажиры отмечают, что водители не всегда понимают временную схему движения.