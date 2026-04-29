История конфликта между соседями в Солнечногорской деревне Осипово на берегу Сенежа началась в августе 2024 года — с бытовой ссоры и закончилась приговором за убийство.

72-летний местный житель Михаил Ладыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к соседу. Между мужчинами произошёл конфликт: поводом стали оскорбления и отказ угостить сигаретой.

Ссора переросла в поножовщину. Ладыгин нанёс соседу несколько ножевых ударов — не менее пяти в область груди и плеча. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

После произошедшего мужчина попытался скрыть следы преступления: забрал нож и перчатки, позже нож выбросил, перчатки сжёг и пошёл домой. Тело погибшего впоследствии обнаружили родственники.