История конфликта между соседями в Солнечногорской деревне Осипово на берегу Сенежа началась в августе 2024 года — с бытовой ссоры и закончилась приговором за убийство.
72-летний местный житель Михаил Ладыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к соседу. Между мужчинами произошёл конфликт: поводом стали оскорбления и отказ угостить сигаретой.
Ссора переросла в поножовщину. Ладыгин нанёс соседу несколько ножевых ударов — не менее пяти в область груди и плеча. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
После произошедшего мужчина попытался скрыть следы преступления: забрал нож и перчатки, позже нож выбросил, перчатки сжёг и пошёл домой. Тело погибшего впоследствии обнаружили родственники.
Следствие установило свидетелей — один из них видел, как подозреваемый выходил из дома в окровавленных перчатках. В марте 2026 года Ладыгина задержали. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
Уголовное дело рассмотрели с участием присяжных, которые признали его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и сочли заслуживающим снисхождения.
Суд назначил наказание — 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По этой статье предусмотрено от 6 до 15 лет лишения свободы.