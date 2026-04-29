Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения яркого представителя русского импрессионизма и будет открыта до конца лета. Билеты стоят от 300 до 500 рублей, принимают Пушкинскую карту.
Этот проект — не просто ретроспектива творчества мастера, а хроника событий неоднозначной судьбы русского художника-эмигранта, показанная через его живопись, письма, фотографии и архивные документы.
Проект, посвященный Константину Ивановичу Горбатову (1876-1945), объединил свыше 80-и экспонатов и результаты развернутого экспертного исследования, проведенного относительно жизни автора и истории коллекции. Выставка открыта с 29 апреля по 30 августа.
Гостей экспозиции приглашают пройти путь от детства художника в Ставрополе Самарской губернии до финала в освобожденном Берлине, а затем проследить, как забытое наследие обрело вторую жизнь. Главная идея проекта — не только представить творчество и судьбу художника, но и проиллюстрировать, как его работы нашли новый «дом» — им стал Музей «Новый Иерусалим».
Творческое кредо Константина Горбатова звучало так: живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Несмотря на драматичную судьбу, художник воплощал этот принцип в своих работах, создавая светлые и радостные образы.
Горбатов, чей юбилей отметят 17 мая, — профессор Академии художеств, выпускник Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, учившийся у выдающихся мастеров и участвовавший в выставках передвижников. Он снискал славу «певца русской провинции».
- 1 мая — с 10:00 до 20:00
- 2 мая — с 10:00 до 20:00
- 3 мая — с 10:00 до 19:00
- 9 мая — с 10:00 до 20:00
- 10 мая — с 10:00 до 20:00
- 11 мая — с 10:00 до 19:00
Экспозиция размещена в Музее «Новый Иерусалим» по адресу: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Возрастное ограничение: 0+.
Билеты стоят от 300 (школьники, студенты и пенсионеры) до 500 рублей, их можно оплатить Пушкинской картой: https://njerusalem.ru/vystavki-i-ekspozicii/afisha/ne-izvestnyy-konstantin-gorbatov/
Уточняя для «Зеленоград.ру» график работы, сотрудники музея посоветовали приобретать билеты на праздничные дни заранее: на сайте музея. Ожидается много посетителей.
- Телефон музея: 8-498-314-02-36
