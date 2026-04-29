Про экспозицию

Проект, посвященный Константину Ивановичу Горбатову (1876-1945), объединил свыше 80-и экспонатов и результаты развернутого экспертного исследования, проведенного относительно жизни автора и истории коллекции. Выставка открыта с 29 апреля по 30 августа.

Гостей экспозиции приглашают пройти путь от детства художника в Ставрополе Самарской губернии до финала в освобожденном Берлине, а затем проследить, как забытое наследие обрело вторую жизнь. Главная идея проекта — не только представить творчество и судьбу художника, но и проиллюстрировать, как его работы нашли новый «дом» — им стал Музей «Новый Иерусалим».

Творческое кредо Константина Горбатова звучало так: живопись должна запечатлевать «жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой могла бы быть». Несмотря на драматичную судьбу, художник воплощал этот принцип в своих работах, создавая светлые и радостные образы.

Горбатов, чей юбилей отметят 17 мая, — профессор Академии художеств, выпускник Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, учившийся у выдающихся мастеров и участвовавший в выставках передвижников. Он снискал славу «певца русской провинции».