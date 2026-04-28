Третьеклассник Александр из школы 853 заметил подозрительный свёрток на перилах подъезда в 11-м микрорайоне. Рассказал родителям, те вызвали полицию. Оперативники нашли внутри марихуану, по факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.
«Наш герой и его детская внимательность!» — написала о нём школа. Начальник зеленоградской полиции вручил 11-летнему школьнику грамоту и подарок за помощь.
А сотрудники Госавтоинспекции в тот же день дали ему «поработать» инспектором ГИБДД: вместе со взрослыми патрульными мальчик познакомился с работой полиции изнутри.
Похожая история была в Зеленограде и в прошлом году: 11-летний ребёнок заметил двух подозрительных людей в 18-м микрорайоне и сообщил в полицию. Эта информация помогла патрульным задержать закладчиков. Мальчика тоже наградили грамотой и подарком.
Оба мальчика, бесспорно, молодцы. И, похоже, у них ещё есть вера в то, что по таким историям стоит обращаться в полицию. Многие взрослые её уже потеряли.