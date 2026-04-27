Кошки с трудными судьбами поселились в ТЦ «Столица» 27.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Проект «КотоГрад» с более чем 30 кошками открылся в корпусе 2309А, на втором этаже рядом с эскалаторами.

Здесь можно пообщаться с животными, поиграть с ними под присмотром сотрудников, покормить специальным угощением и узнать истории питомцев. Кошек можно забрать домой — после собеседования и проверки условий.

«КотоГрад» работает ежедневно с 10:00 до 21:00. В ТЦ «Столица» проект будет до 17 мая.

Что есть в «КотоГраде» и какие правила

Внутри два вольера: в один заходят посетители, во втором кошки отдыхают. Есть игрушки для животных и детская игровая зона. Фотографироваться с кошками можно, если они сами идут на контакт.

Правила простые: кошек нельзя брать на руки, тянуть за хвосты и лапы; гладить можно только тех, кто сам подошёл.

Посещение длится до часа. При желании его можно продлить ещё на полчаса, но не дольше — кошкам нужен отдых. Дети до 12 лет включительно могут находиться внутри только с родителями.

В будни детский билет стоит 450 рублей, взрослый — 500; в выходные — 500 и 550 рублей. Детям до 3 лет вход бесплатный, детский билет действует с 3 до 12 лет.

По словам сотрудников, кошки привиты, прошли ветконтроль и питаются по подобранному рациону. Свой корм приносить нельзя, у некоторых животных специальные диеты. Угощение для кошек можно купить на месте за 100 рублей.

У каждой кошки — своя история

Среди питомцев есть спасённые, подброшенные и оставшиеся без дома из-за обстоятельств. Колбас попал в проект после пожара: его семья нашла новое жильё, но кота забрать не смогла. Прежние хозяева до сих пор на связи — недавно они приходили к нему в гости.

Элайзу, американского кёрла, выставили на улицу после того, как в прежней семье она начала ревновать к ребёнку. Вместо адаптации кошку просто выгнали.

Кот Александр пережил тяжёлую травму: выпал с четвёртого этажа и сильно сломал челюсть. Сейчас он восстановился, но последствия заметны — изменился прикус, а язык иногда высовывается из-за повреждения мордочки.

Арчи, мейн-кун, в прежней семье был сильно привязан к хозяевам и пытался «охранять» их и ребёнка. Такое поведение приняли за агрессию. Теперь он осторожен и не любит, когда к нему слишком активно тянутся.

Как работает проект

Как рассказала директор зеленоградской точки, «КотоГрад» — передвижной проект. Он работает около года и обычно приезжает в города на месяц-полтора; чаще всего — в Подмосковье.

В проекте помогают животным в трудных ситуациях, но не принимают кошек по принципу «надоел — заберите». Будущих хозяев сначала расспрашивают об условиях, а после переезда ненавязчиво проверяют, как питомец устроился.

По всем вопросам можно обращаться по номеру 8-988-412-17-82.

