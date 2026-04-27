Проект «КотоГрад» с более чем 30 кошками открылся в корпусе 2309А, на втором этаже рядом с эскалаторами.

Здесь можно пообщаться с животными, поиграть с ними под присмотром сотрудников, покормить специальным угощением и узнать истории питомцев. Кошек можно забрать домой — после собеседования и проверки условий.

«КотоГрад» работает ежедневно с 10:00 до 21:00. В ТЦ «Столица» проект будет до 17 мая.

Что есть в «КотоГраде» и какие правила

Внутри два вольера: в один заходят посетители, во втором кошки отдыхают. Есть игрушки для животных и детская игровая зона. Фотографироваться с кошками можно, если они сами идут на контакт.

Правила простые: кошек нельзя брать на руки, тянуть за хвосты и лапы; гладить можно только тех, кто сам подошёл.