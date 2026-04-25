«Честно, не ожидала, что обычный субботник может зарядить позитивом и превратиться в праздник. Мы сегодня почти горы свернули: территорию в порядок привели, зарядку сделали, пообщались», — рассказала Ирина из компании «Плазма-некст».

По словам Сергея из «Московского центра фотоники», такие мероприятия помогают не только прибраться, но и познакомиться с «соседями» по площадке: «В обычной жизни мы иногда даже не знаем, что производит тот или иной завод».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев отметил, что субботники в ОЭЗ считают не просто уборкой, а вкладом предприятий в создание комфортной городской среды.