Субботник сделали не только уборкой территории на площадки «Алабушево» особой экономической зоны, но и семейным мероприятием: с мастер-классами, зарядкой, играми, полевой кухней и флешмобом.
Участники расписывали деревянные спилы, сажали цветы, декорировали шоперы, играли в бадминтон и настольные игры. Были также фотозона и концерт, а финальным эпизодом стала акция к 20-летию особой зоны: участники выстроились в форме цифры «20».
«Честно, не ожидала, что обычный субботник может зарядить позитивом и превратиться в праздник. Мы сегодня почти горы свернули: территорию в порядок привели, зарядку сделали, пообщались», — рассказала Ирина из компании «Плазма-некст».
По словам Сергея из «Московского центра фотоники», такие мероприятия помогают не только прибраться, но и познакомиться с «соседями» по площадке: «В обычной жизни мы иногда даже не знаем, что производит тот или иной завод».
Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев отметил, что субботники в ОЭЗ считают не просто уборкой, а вкладом предприятий в создание комфортной городской среды.