Формат магазина — сток: сюда привозят нераспроданные остатки из разных магазинов и прошлых поставок. Обычно такие товары представлены в ограниченном количестве, часто без полного размерного ряда. Здесь почти все вещи и обувь — в одном размере. В ассортименте есть и товары фабричного производства из Китая.

Цены обещают «ниже маркетплейсов» — это прямо написано на вывеске. Цены начинаются от 1000 рублей, а на технику доходят до 10000. Все кроссовки продают по 3000 рублей. На одежду установлены фиксированные цены — 2000, 2500, 3000 рублей и выше.

При этом в том же здании уже есть магазин с похожим ассортиментом и концепцией — «Смешные цены». Формально это конкуренты, но для покупателей такое соседство удобно: можно зайти в оба магазина, сравнить цены и наличие товара на месте. А для самих магазинов это тоже может быть плюсом — вместе они создают точку притяжения и подхватывают поток друг у друга.