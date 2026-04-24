Первое место заняла сборная «Москва-1», сформированная на базе МКСШ «Зеленоград» — 9 из 12 игроков занимаются в зеленоградской спортшколе. Их тренируют Елена Гудкова и Екатерина Якубова.
«Девушки очень дружные, поддерживали друг друга. В финальной игре все собрались и проявили характер. Соперник был непростой, но мы справились. Хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде за невероятную самоотдачу и по-настоящему красивую игру», — рассказала тренер Елена Гудкова.
При формировании итогового состава проводились статистический анализ тренировочных показателей и контрольная встреча. В результате на позицию либеро была отобрана Алиса Дёмина. Обязанности капитана исполняла Арина Бурдыко.
Индивидуальные награды турнира получили: лучший нападающий — Дарья Кузнецова, лучший связующий — Алина Харькова и самый ценный игрок (MVP) — Ксения Савелова.
Спортсменки начали заниматься волейболом в младших классах и неоднократно становились победителями первенства Москвы. В прошлом году на базе команды уже формировалась сборная столицы, но выйти из подгруппы не удалось. В текущем сезоне команда справилась с этой задачей и заняла первое место.
Сейчас несколько игроков московской сборной играют за команды высшей лиги. В 2026 году спортсменки завершают обучение в школе и продолжат карьеру в студенческих командах московских вузов.