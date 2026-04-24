Спортсменки начали заниматься волейболом в младших классах и неоднократно становились победителями первенства Москвы. В прошлом году на базе команды уже формировалась сборная столицы, но выйти из подгруппы не удалось. В текущем сезоне команда справилась с этой задачей и заняла первое место.

Сейчас несколько игроков московской сборной играют за команды высшей лиги. В 2026 году спортсменки завершают обучение в школе и продолжат карьеру в студенческих командах московских вузов.