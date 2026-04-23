«Когда-нибудь, теоретически, мы будем готовы использовать принадлежащий ООО „Гиперглобус“ участок по назначению. Однако в данный момент никаких конкретных планов и сроков, о которых мы могли бы достоверно сообщить, нет, и в ближайшее время не будет», — сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе «Глобуса».

Мы так удивились, что переспрашивали трижды в разной форме — ответ был всегда одинаковый: сейчас планов строить гипермаркет в Зеленограде нет.

Об этих планах впервые сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчётность компании. Однако в «Глобусе» сказали, что «Интерфакс» к ним за комментариями не обращался — как бы дезавуируя их заявление.

Важно понимать, что планы строительства гипермаркета в Зеленограде — не слух, а содержание официальной отчётности компании: «Зеленоград.ру» проверил документы. Фраза о проекте в Зеленограде содержалась в пояснениях к бухгалтерской отчётности ООО «Гиперглобус» за 2025 год, а аудитор в своём заключении указал, что проверил всю отчётность и считает её достоверной. Заключение подписано 25 марта 2026 года.

Это не означает, что компания юридически обязана построить гипермаркет. Планы могут меняться, проект может быть отменён или отложен. Но по состоянию на конец марта компания сама объявила планы на строительство в аудированной отчётности.

Странность не в том, что планы изменились, а в скорости и форме этой смены. Между 25 марта, когда аудитор подписал заключение, и 8 апреля, когда пресс-служба «Глобуса» заявила «Зеленоград.ру», что таких планов нет, прошло меньше двух недель. В такой ситуации обычно говорят, что планы пересмотрены или отменены. Формулировка, что таких планов не было, плохо сочетается с содержанием официальной отчётности, подписанной и самой компанией, и аудитором.

Как бы там ни было, пока участок «Глобуса», вместе с Георгиевским прудом, продолжит пустовать. Жители могут использовать его для прогулок и пикников.