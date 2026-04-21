Официально на всей площадке заявляют свыше 800 рабочих мест. На hh у предприятий комплекса (STiS и «Первый ДСК») суммарно около ста вакансий. Это, например, оператор производственных линий и участков, сборщики, кладовщики-комплектовщики, слесари-ремонтники, контролёры ОТК, электромонтёры. Зарплаты от 70 до 120 тысяч рублей. По этим объявлениям пока нельзя понять, кто именно займёт эти места — сами зеленоградцы или люди из соседних городов.