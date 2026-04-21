Среди инноваций — система автоматизированного перемещения стекла, не имеющая аналогов в России, а также первое в Центральном федеральном округе производство блоков и армированных панелей из газобетона. Там будут собирать готовые модульные фасады с применением префаб-технологии
Проект реализует группа ФСК: город дал инвестору землю под него по льготной ставке один рубль в год в рамках масштабного инвестиционного проекта. Общая площадь участков — 17 гектаров, объём частных вложений в проект оценивают в 19 миллиардов рублей.
Нынешнее «открытие комплекса» — это скорее общий запуск кластера, который строили поэтапно. Завод автоклавного газобетона ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Производство светопрозрачных конструкций и модульных фасадов завершили в феврале 2026-го. При этом промышленный технопарк, который также входит в проект, планируют ввести в мае.
Официально на всей площадке заявляют свыше 800 рабочих мест. На hh у предприятий комплекса (STiS и «Первый ДСК») суммарно около ста вакансий. Это, например, оператор производственных линий и участков, сборщики, кладовщики-комплектовщики, слесари-ремонтники, контролёры ОТК, электромонтёры. Зарплаты от 70 до 120 тысяч рублей. По этим объявлениям пока нельзя понять, кто именно займёт эти места — сами зеленоградцы или люди из соседних городов.