На лекции «Секрет матрешки» специалист Музея Зеленограда расскажет о знаменитых и малоизвестных фактах истории традиционной русской деревянной игрушки.
Гости совершат путешествие во времени и узнают:
— как матрешка появилась в России
— при чем здесь Япония
— почему кукла получила такое имя
— с какой из знаменитых купеческих фамилий России связана история игрушки
— как судьба матрешки сложилась в Советском Союзе
Лектор расскажет, какой глубокий смысл изначально закладывался создателями в этот расписной сувенир и какие формы приобретала эта игрушка прежде, чем стать такой, какой мы привыкли ее видеть.
Гостям продемонстрируют матрешки, выпущенные разными мастерскими и фабриками, и научат отличать их по стилистическим нюансам.
Лекция пройдет 25 апреля (это суббота) в 12:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).
Бесплатные билеты: https://bilet.mos.ru/event/401391257/ (на момент публикации есть 36 билетов). Возрастное ограничение — 8+, продолжительность — около 1,5 часов.
- Телефон для справок: 8-499-717-16-02