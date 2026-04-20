На большом экране в Зеленограде покажут оперу Моцарта «Дон Жуан» — новую версию истории легендарного сердцееда 20.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Роль Донны Анны исполнила солистка пермской оперы — российская звезда сопрано Надежда Павлова. Ее партнером по сцене стал итальянский баритон Давиде Лучано.

Задолго до премьеры новая постановка оказалась в центре внимания критиков и зрителей и в итоге стала громким театральным событием Зальцбургского фестиваля — инсценировку создавали легенды оперной сцены.

О постановке и билетах:

«Курентзис: Дон Жуан» — это «любовь к жизни и страсть к разрушению». Драматичная, местами смешная и местами жутковатая история о человеке, который играет с чувствами других — и однажды сталкивается с расплатой.

Легенда о Дон Жуане давно живет в массовой культуре, но у Моцарта она особенно кинематографична: интриги, ревность, опасные свидания и роковой финал.

Для Зальцбургского фестиваля постановку создали легенды:

— дирижер Теодор Курентзис, его оркестр и хор musicAeterna — их выступления называют не просто музыкой, а «грандиозным событием»

— режиссер-постановщик, один из ключевых участников современного театрального процесса Ромео Кастеллуччи

Преимущества киноформата:

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Киноверсию оперы покажут 28 апреля (это вторник) в 19:00 в кинотеатре торгового центра «Иридиум». Продолжительность — 3 часа 40 минут с одним антрактом, возрастное ограничение — 18+. Опера прозвучит на итальянском языке с русскими субтитрами.

Билеты стоят 770 рублей и уже продаются: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/salzburg-festival-don-giovanni-currentzis

