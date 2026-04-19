На днях в школе прошёл праздничный концерт, на котором её коллектив поздравил префект Анатолий Смирнов.
С 1972 года это была вечерняя школа общего музыкального образования № 68, а в 1976 году её преобразовали в детскую музыкальную школу №71, вторую в городе. Тогда в ней было 290 учеников. А всего за годы работы у школы более 5 000 выпускников.
До 2010 года музыкальная школа занимала половину типовой «хрущевки» в 1-м микрорайоне, и только в 2010 году переехала (а четырехэтажный старый дом тут же снесли). Новое большое здание на Панфиловском проспекте для школы было построено по индивидуальному проекту, на 600 мест — его ждали с 1985 года, и, наконец, планы осуществились.
«Я занималась вопросом строительства школы и искала место для неё, еще когда председателем исполкома Зеленограда был Алексей Алексеевич Ищук, — рассказывала в интервью „Зеленоград.ру“ в 2010 году, накануне переезда, директор школы Ирина Богданова. — И благодаря тому, что он сказал „хватит её гонять“, я выбила землю. Потом я долго не могла найти в Москве архитектурного проекта музыкальной школы — их просто не строили. Тогда Ищук дал команду в „Зеленоградстрой“ спроектировать школу, и её спроектировали. Потом началась перестройка, потом безденежье — все мы проходили эти вехи… А теперь нам передают храм! Ни в Москве, ни в России нет такого здания в архитектурном плане. Оно навсегда станет украшением Зеленограда».
Тогда в школе появились классы хореографии, большой концертный зал с двумя роялями (позже в нём появился также электронный орган), открылся набор на духовое, джазовое и хореографическое отделения.
Ожидалось, что музыкальная школа №71 получит имя главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского: «Это новое здание — его последнее «прости», — поясняла Ирина Богданова (Покровский умер в 2002 году) и делилась планами открыть в школе его музей. Но эта идея так и не сбылась.
