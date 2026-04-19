Экспозиция музея «Ангстрем» охватывает все этапы развития отечественной микроэлектроники. Сотрудники придумали интересные познавательные интерактивы для детей и подростков, возрастные категории таких мероприятий: 6+, 10+, 12+ и 16+. Приглашают группы школьников и семьи — на сайте музея можно выбрать интересный вариант посещения и зарегистрироваться. Это бесплатно.
Интерактивная программа «Ну, погоди!» (6+)
В программу входят:
— интерактивная экскурсия-квиз
— интерактивная игра с сюрпризом
В том числе каждый участник сможет поиграть в электронные игры из серии «Электроника», узнать или вспомнить историю создания игр и посмотреть любимый мультсериал «Ну, погоди!».
*Собирают группы от 5 до 15 человек
*Продолжительность: 40 минут
Квиз «Космический рейс знатоков» (для возраста 10-12 лет)
В программу входят:
— вводная экскурсия об экспонатах, используемых для изучения космоса (25 минут)
— интеллектуальный командный квиз-игра «Космический рейс знатоков» (35 минут)
Участники формируют два экипажа. В ходе интерактива проверяют эрудицию, логику и знания по истории освоения космоса: игроки отвечают на вопросы в формате квиза, побеждает одна команда.
*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 4-6-х классов и семьи)
*Продолжительность: 1 час
Интерактивная экскурсия «Исследователь микроэлектроники» (12+)
В программу входят:
— интерактивная экскурсия по музею
— командная игра «Исследователь микроэлектроники»
Участники примерят на себя роль исследователя или разработчика. В игровой форме им предстоит познакомиться с основами микроэлектроники: в «паспорте исследователя» будут собраны задания на логику, работу в команде, внимательность и смекалку.
*Собирают группы от 8 до 14 человек
*Продолжительность: 50 минут
Интеллектуальный квиз «Космическая тропа» (16+)
В программу входят:
— знакомство с историей освоения космического пространства благодаря разработкам в области микроэлектроники
— интеллектуальный квиз «Космическая тропа»
Участники проверят себя на эрудицию, логику и знания в области космической инженерии и технологий. Игроки делятся на команды и проходят раунды: соревнуются в скорости и точности своих ответов. С каждым раундом вопросы становятся сложнее, а время на обсуждение сокращается.
*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 10-11-х классов, студенты, семьи)
*Продолжительность: 1,5 часа
О музее:
Зеленоградский музей микроэлектроники АО «Ангстрем» имени В.В. Григорьевского вновь открылся после реконструкции 22 декабря 2023 года. Он находится на территории завода АО «Ангстрем» и охватывает более 200 квадратных метров выставочной площади. За годы работы в музее собраны богатые фонды, которые включают образцы изделий и продукции, выпускавшиеся на протяжении всей истории существования предприятия, фото, видео и аудиоматериалы, а также исторические и документальные коллекции.
Музей расположен по адресу: площадь Шокина, дом 2, строение 3.
Записаться на любую программу: https://museum.angstrem.ru/ekskursii/interaktivnyye-programmy/
Контакты музея: museum@angstrem.ru, 8-499-720-80-75.
Сайт: https://museum.angstrem.ru/.