Интерактивная программа «Ну, погоди!» (6+)

В программу входят:

— интерактивная экскурсия-квиз

— интерактивная игра с сюрпризом

В том числе каждый участник сможет поиграть в электронные игры из серии «Электроника», узнать или вспомнить историю создания игр и посмотреть любимый мультсериал «Ну, погоди!».

*Собирают группы от 5 до 15 человек

*Продолжительность: 40 минут

Квиз «Космический рейс знатоков» (для возраста 10-12 лет)

В программу входят:

— вводная экскурсия об экспонатах, используемых для изучения космоса (25 минут)

— интеллектуальный командный квиз-игра «Космический рейс знатоков» (35 минут)

Участники формируют два экипажа. В ходе интерактива проверяют эрудицию, логику и знания по истории освоения космоса: игроки отвечают на вопросы в формате квиза, побеждает одна команда.

*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 4-6-х классов и семьи)

*Продолжительность: 1 час

Интерактивная экскурсия «Исследователь микроэлектроники» (12+)

В программу входят:

— интерактивная экскурсия по музею

— командная игра «Исследователь микроэлектроники»

Участники примерят на себя роль исследователя или разработчика. В игровой форме им предстоит познакомиться с основами микроэлектроники: в «паспорте исследователя» будут собраны задания на логику, работу в команде, внимательность и смекалку.

*Собирают группы от 8 до 14 человек

*Продолжительность: 50 минут

Интеллектуальный квиз «Космическая тропа» (16+)

В программу входят:

— знакомство с историей освоения космического пространства благодаря разработкам в области микроэлектроники

— интеллектуальный квиз «Космическая тропа»

Участники проверят себя на эрудицию, логику и знания в области космической инженерии и технологий. Игроки делятся на команды и проходят раунды: соревнуются в скорости и точности своих ответов. С каждым раундом вопросы становятся сложнее, а время на обсуждение сокращается.

*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 10-11-х классов, студенты, семьи)

*Продолжительность: 1,5 часа

О музее:

Зеленоградский музей микроэлектроники АО «Ангстрем» имени В.В. Григорьевского вновь открылся после реконструкции 22 декабря 2023 года. Он находится на территории завода АО «Ангстрем» и охватывает более 200 квадратных метров выставочной площади. За годы работы в музее собраны богатые фонды, которые включают образцы изделий и продукции, выпускавшиеся на протяжении всей истории существования предприятия, фото, видео и аудиоматериалы, а также исторические и документальные коллекции.

Музей расположен по адресу: площадь Шокина, дом 2, строение 3.

Записаться на любую программу: https://museum.angstrem.ru/ekskursii/interaktivnyye-programmy/

Контакты музея: museum@angstrem.ru, 8-499-720-80-75.

Сайт: https://museum.angstrem.ru/.