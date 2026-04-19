Школьников разного возраста приглашают на интерактивные экскурсии и квесты в музей микроэлектроники «Ангстрем» 19.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Экспозиция музея «Ангстрем» охватывает все этапы развития отечественной микроэлектроники. Сотрудники придумали интересные познавательные интерактивы для детей и подростков, возрастные категории таких мероприятий: 6+, 10+, 12+ и 16+. Приглашают группы школьников и семьи — на сайте музея можно выбрать интересный вариант посещения и зарегистрироваться. Это бесплатно.

Интерактивная программа «Ну, погоди!» (6+)

В программу входят:

— интерактивная экскурсия-квиз

— интерактивная игра с сюрпризом

В том числе каждый участник сможет поиграть в электронные игры из серии «Электроника», узнать или вспомнить историю создания игр и посмотреть любимый мультсериал «Ну, погоди!».

*Собирают группы от 5 до 15 человек

*Продолжительность: 40 минут

Квиз «Космический рейс знатоков» (для возраста 10-12 лет)

В программу входят:

— вводная экскурсия об экспонатах, используемых для изучения космоса (25 минут)

— интеллектуальный командный квиз-игра «Космический рейс знатоков» (35 минут)

Участники формируют два экипажа. В ходе интерактива проверяют эрудицию, логику и знания по истории освоения космоса: игроки отвечают на вопросы в формате квиза, побеждает одна команда.

*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 4-6-х классов и семьи)

*Продолжительность: 1 час

Интерактивная экскурсия «Исследователь микроэлектроники» (12+)

В программу входят:

— интерактивная экскурсия по музею

— командная игра «Исследователь микроэлектроники»

Участники примерят на себя роль исследователя или разработчика. В игровой форме им предстоит познакомиться с основами микроэлектроники: в «паспорте исследователя» будут собраны задания на логику, работу в команде, внимательность и смекалку.

*Собирают группы от 8 до 14 человек

*Продолжительность: 50 минут

Интеллектуальный квиз «Космическая тропа» (16+)

В программу входят:

— знакомство с историей освоения космического пространства благодаря разработкам в области микроэлектроники

— интеллектуальный квиз «Космическая тропа»

Участники проверят себя на эрудицию, логику и знания в области космической инженерии и технологий. Игроки делятся на команды и проходят раунды: соревнуются в скорости и точности своих ответов. С каждым раундом вопросы становятся сложнее, а время на обсуждение сокращается.

*Собирают группы от 6 до 15 человек (ученики 10-11-х классов, студенты, семьи)

*Продолжительность: 1,5 часа

О музее:

Зеленоградский музей микроэлектроники АО «Ангстрем» имени В.В. Григорьевского вновь открылся после реконструкции 22 декабря 2023 года. Он находится на территории завода АО «Ангстрем» и охватывает более 200 квадратных метров выставочной площади. За годы работы в музее собраны богатые фонды, которые включают образцы изделий и продукции, выпускавшиеся на протяжении всей истории существования предприятия, фото, видео и аудиоматериалы, а также исторические и документальные коллекции.

Музей расположен по адресу: площадь Шокина, дом 2, строение 3.

Записаться на любую программу: https://museum.angstrem.ru/ekskursii/interaktivnyye-programmy/

Контакты музея: museum@angstrem.ru, 8-499-720-80-75.

Сайт: https://museum.angstrem.ru/.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
