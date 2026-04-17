На 89-м году жизни скончался Анатолий Фёдорович Дармограй — заслуженный учитель России, 42 года проработавший в зеленоградских школах. С 1962 по 2005 год он преподавал физику и воспитал не одно поколение учеников.
Ученики запомнили его требовательным, даже грозным педагогом: на его уроках боялись шелохнуться, а любая помарка на листке могла закончиться разорванной «портянкой» и двойкой. Но эта строгость давала результат — многие выпускники потом легко сдавали физику в вузах, а на производстве становились высококлассными специалистами.
«Я учился у него в 10-м классе в 1977 году. Лучший учитель физики и потрясающий человек. На первом курсе ВГИКа у нас были оптика и электричество — почти ничего нового: всё это Анатолий Фёдорович дал ещё в школе», — вспоминает Владимир Верендеев.
Но главное, чему он учил, выходило далеко за рамки школьной программы. Одна из учениц вспоминает, как в девятом классе, вместо ожидаемой контрольной, Анатолий Фёдорович достал проигрыватель и поставил запрещенную рок-оперу «Юнона и Авось». Для советской школы того времени это был поступок не из рядовых.
«С тех пор Анатолий Фёдорович стал для меня Учителем №1. Тем уроком он дал мне больше, чем всей физикой за все годы. Настоящий учитель понимает: его предмет — не самое важное, что он должен дать ученику», — пишет его бывшая ученица.
Коллеги и ученики вспоминают Анатолия Фёдоровича как человека исключительной честности и порядочности, до конца верного себе и своему призванию.
- Прощание состоится 18 апреля в 14:00 в морге ГКБ имени Кончаловского.