Ученики запомнили его требовательным, даже грозным педагогом: на его уроках боялись шелохнуться, а любая помарка на листке могла закончиться разорванной «портянкой» и двойкой. Но эта строгость давала результат — многие выпускники потом легко сдавали физику в вузах, а на производстве становились высококлассными специалистами.

«Я учился у него в 10-м классе в 1977 году. Лучший учитель физики и потрясающий человек. На первом курсе ВГИКа у нас были оптика и электричество — почти ничего нового: всё это Анатолий Фёдорович дал ещё в школе», — вспоминает Владимир Верендеев.

Но главное, чему он учил, выходило далеко за рамки школьной программы. Одна из учениц вспоминает, как в девятом классе, вместо ожидаемой контрольной, Анатолий Фёдорович достал проигрыватель и поставил запрещенную рок-оперу «Юнона и Авось». Для советской школы того времени это был поступок не из рядовых.

«С тех пор Анатолий Фёдорович стал для меня Учителем №1. Тем уроком он дал мне больше, чем всей физикой за все годы. Настоящий учитель понимает: его предмет — не самое важное, что он должен дать ученику», — пишет его бывшая ученица.

Коллеги и ученики вспоминают Анатолия Фёдоровича как человека исключительной честности и порядочности, до конца верного себе и своему призванию.