Другой случай произошёл несколькими неделями ранее — пирожок с рисом имел неприятный вкус и запах, деньги за него вернули, в качестве бонуса предложили кофе.

В пекарне корреспонденту «Зеленоград.ру» рассказали, что разобрались в ситуации: в случае с ватрушкой изделие оказалось на витрине на третий день — её не убрали вовремя и «перемешали с новыми».

«Кассир допустила ошибку, замоталась и забыла списать венгерскую ватрушку, а потом не смогла найти её в свежей партии. Сотрудница у нас давно работает, её любят покупатели, но ошибиться может каждый. Она признаёт вину и сильно переживала», — пояснил администратор Михаил, добавив, что в период Пасхи нагрузка на пекарню значительно возрастает.

Ситуацию с пирожком с рисом также разобрали: в пекарне считают, что продукт был свежим, а жалоба связана с вкусовыми предпочтениями. Деньги покупателю вернули и дополнительно связались с ним.

«Это наш постоянный клиент, но вкусы у всех разные. Деньги мы вернули и предложили бесплатный кофе. Важнее люди и их пожелания, и к предложениям мы всегда открыты», — добавили в пекарне.

После произошедшего в заведении изменили порядок контроля: теперь за сроки отвечают и кассир, и пекарь. Продукцию на ночь убирают в холодильник, на следующий день часть изделий могут выставлять снова — после проверки и с предупреждением покупателя. К концу второго дня её списывают.