Поводом стали несколько случаев, которые обсуждали в районном чате. В пекарне признали ошибки и приняли меры.
Одна из покупательниц сообщила, что 13 апреля приобрела ватрушку с плесенью: «Ватрушку принесла обратно, мне вернули за неё 105 рублей. Ситуацию никак не объяснили. Поблагодарили и крикнули в спину „Извините“. После этого больше туда ни ногой».
Другой случай произошёл несколькими неделями ранее — пирожок с рисом имел неприятный вкус и запах, деньги за него вернули, в качестве бонуса предложили кофе.
В пекарне корреспонденту «Зеленоград.ру» рассказали, что разобрались в ситуации: в случае с ватрушкой изделие оказалось на витрине на третий день — её не убрали вовремя и «перемешали с новыми».
«Кассир допустила ошибку, замоталась и забыла списать венгерскую ватрушку, а потом не смогла найти её в свежей партии. Сотрудница у нас давно работает, её любят покупатели, но ошибиться может каждый. Она признаёт вину и сильно переживала», — пояснил администратор Михаил, добавив, что в период Пасхи нагрузка на пекарню значительно возрастает.
Ситуацию с пирожком с рисом также разобрали: в пекарне считают, что продукт был свежим, а жалоба связана с вкусовыми предпочтениями. Деньги покупателю вернули и дополнительно связались с ним.
«Это наш постоянный клиент, но вкусы у всех разные. Деньги мы вернули и предложили бесплатный кофе. Важнее люди и их пожелания, и к предложениям мы всегда открыты», — добавили в пекарне.
После произошедшего в заведении изменили порядок контроля: теперь за сроки отвечают и кассир, и пекарь. Продукцию на ночь убирают в холодильник, на следующий день часть изделий могут выставлять снова — после проверки и с предупреждением покупателя. К концу второго дня её списывают.
Корреспондент «Зеленоград.ру» проверил продукцию: проблем с начинкой и вкусом на нашёл.
В пекарне «Ватруш» большой ассортимент выпечки от 70 рублей. В ассортименте также готовые блюда, полуфабрикаты, шаурма и хот-доги. На картах Яндекса пекарня отмечена знаком «Хорошее место 2026».
«Ватруш» работает в корпусе 514 с 8:00 до 21:00. С вопросами и пожеланиями можно обращаться напрямую к администратору по телефону +7-915-222-58-48.