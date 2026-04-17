Сиделку задержали за кражи у пожилых подопечных в 4-м микрорайоне
30-летняя жительница Зеленограда брала наличные у пожилых людей, за которыми ухаживала и к квартирам которых имела свободный доступ
Поводом для проверки стало заявление местной жительницы о пропаже 78 тысяч рублей, которые принадлежали ее 83-летней бабушке и хранились в квартире в 4-м микрорайоне. После этого сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.
Затем установили еще один эпизод: в декабре подозреваемая, как считают следователи, таким же способом украла 600 тысяч у 84-летнего жителя 4-го микрорайона.
Сама задержанная сказала, что признает вину, раскаивается, а деньги потратила на погашение кредитов и семью.
Следователь возбудил уголовные дела о краже (части 2 и 3 статьи 158 УК). Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия ее отправили под стражу.