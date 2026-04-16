Книга вышла в издательстве АСТ и доступна на маркетплейсах. В предисловии к книге Оджо пишет, что история для него — это не механическое запоминание дат, а последовательное и живое изучение событий, людей и мест. Он предлагает школьникам заниматься регулярно, использовать конспекты и карточки, работать с картами и дополнять чтение фильмами, музеями и другими источниками.

«Час истории должен быть каждый день. Будет сложно, но через 21 день вы привыкните», — уверен автор.

Книга также поможет учителям в подготовке к урокам. А родители могут читать и обсуждать вместе с детьми, чтобы накладывать потом на её «костяк» информацию из других источников — книг, фильмов, музейных экспозиций.

«Благодарю от всей души мою семью, что держали меня в тонусе и дисциплине дедлайнов. А издательство АСТ — за доверие и понимание начинающего автора», — добавляет учитель.

Формат быстрого погружения в тему Александр Оджо опробовал раньше — в курсе лекций по истории древнего мира «История за 60 минут», который читал в прошлом году в зеленоградском Музее. Подробно с деятельностью Оджо можно познакомиться в его группе «Учитель истории в школе».