Как говорят создатели пространства, это место — за пределами дома, работы и городской суеты, здесь безопасно, уютно и творчески. Организаторы проводят мероприятия, которые можно воспринимать как арт-медитацию и брать в качестве интересной идеи для девичника или свидания. В «Близко» проводят творческие мастер-классы, лекции о кино и искусстве, смотрят кино и слушают винил.
В афише апреля
- 17 апреля (пятница) в 18:30 — проведут арт-практику «Холст новых возможностей». Участники погрузятся в себя, запишут личные цели и создадут вдохновляющую картину. Продолжительность — 3 часа, стоимость — 2500 рублей.
- 18 апреля (суббота) в 13:00 — соберут весеннее колье с подвесками в духе цветов и ягод, а еще будут пить чай. Продолжительность — 2,5 часа, стоимость — 3500 рублей (6400 — за двоих).
- 18 апреля (суббота) в 17:30 — будут рисовать итальянские пейзажи акрилом на холсте. Продолжительность — 3 часа, стоимость — 3500 рублей (6500 — за двоих).
- 22 апреля (среда) в 19:00 — создадут обвес (украшение) на сумку с символом года — лошадью, будут использовать разноцветные бусины и краски. Продолжительность не указана, стоимость — 3500 рублей (6500 — за двоих).
- 23 апреля (четверг) в 20:00 — посмотрят биографическую драму о Фриде Кало. Продолжительность — 2 часа, возрастное ограничение — 18+, прийти можно бесплатно, но записаться нужно.
- 24 апреля (пятница) в 18:30 — создадут интерьерную картину на холсте, используя трафарет, объемный узор и художественную текстурную пасту. Продолжительность — 2,5 часа, стоимость — 2800 рублей.
- 28 апреля (вторник) в 18:30 — вдохновившись примерами известных коллажистов, создадут личный коллаж с использованием цветной бумаги, картона, наклеек и журналов, красок, маркеров и блесток. Продолжительность — 3 часа, стоимость — 2300 рублей.
На все мероприятия нужно записываться по телефону: 8-995-112-0277 (организаторы также проверяют смс и мессенджеры).
- Арт-пространство «Близко» расположено на улице 1 мая, дом 1
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
