В клубе «Культпоход» при Музее Зеленограда продолжается цикл бесплатных встреч «Фотографические вечера» — лекции об истории и практике фотографии.

Ближайшая встреча посвящена тому, как телескоп может работать не только в роли инструмента наблюдения, но и как оптика для съемки. Участникам обещают показать, чем отличается изображение астрономических объектов при визуальном наблюдении в телескоп и при фиксации камерой, а также обсудить современные варианты использования телескопов в фотографии — с учетом того, что за последние десятилетия появились серийные и более доступные модели для любителей. На лекции можно будет увидеть примеры современных приборов и снимки небесных объектов, сделанные с их помощью. Лектор — Валерий Лобачевский, руководитель творческого объединения «Параллели» в Зеленограде.

Телескопы в любительской астрофотографии обычно используют как длиннофокусную оптику: они помогают «дотянуться» до Луны, планет и некоторых объектов дальнего космоса, но предъявляют свои требования к технике — от устойчивой установки и точного наведения до подбора переходников, выдержек и способов обработки. Даже при простых сюжетах (например, Луна) разница между тем, что видит глаз в окуляр, и тем, что фиксирует матрица камеры, заметна — из-за особенностей экспозиции, динамического диапазона и последующей обработки изображения. Обсудить интересные моменты и учесть опыт практикующих астрофотографов позволит мероприятие в субботу.

Встреча пройдет 18 апреля (это суббота) в 12:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410). Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение 12+.

Участие бесплатное, но регистрация обязательна: https://bilet.mos.ru/event/401344257/

На момент публикации есть 24 билета. Телефон учреждения: 8-499-717-16-02