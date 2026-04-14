Инсценировку пронзительной повести «Чучело» и веселой пиратской истории «Остров чудовища» покажут 17 и 19 апреля во Дворце творчества 14.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Спектакли покажут во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1). Вопросы можно задать по телефону: 8-499-731-1461 (добавочный 860).

17 апреля (пятница) в 19:00 — «Остров чудовища» (6+)

Знаете ли вы, что на всех картах есть Остров детей? — Каждый настоящий пират знает тайну: там живет настоящее чудовище, которое охраняет великие сокровища!

Театр-студия «Новая сказка» приглашает юных зрителей и их родителей на увлекательный спектакль о смелости и настоящих приключениях. В студии занимаются дети от 10 до 18 лет.

Продолжительность — 1 час.
Билеты стоят 400 рублей: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/71534148

19 апреля (воскресенье) в 13:00 и 16:00 — «Мы вместе?», инсценировка повести «Чучело (12+)

«Мы вместе?» — история, от которой не спрятаться за экраном телефона. Это пронзительный спектакль по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело». Непростая история о девочке, которая взяла на себя чужую вину и была жестоко наказана сверстниками. Это рассказ о дружбе и предательстве, о том, где проходит грань между личным и общественным. Спектакль не даст легких ответов. Он предлагает честно заглянуть себе в душу и решить: на какой вы стороне, когда молчит толпа?

На сцене — средняя группа театрального коллектива «Ступеньки», в котором занимаются дети от 6 до 18 лет.

Продолжительность — 1 час.
Билеты стоят 350 рублей:
*13:00: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/71342096
*16:00: https://iframeab-pre11113.intickets.ru/seance/71342148

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
