Спектакли покажут во Дворце творчества (площадь Колумба, дом 1). Вопросы можно задать по телефону: 8-499-731-1461 (добавочный 860).
Знаете ли вы, что на всех картах есть Остров детей? — Каждый настоящий пират знает тайну: там живет настоящее чудовище, которое охраняет великие сокровища!
Театр-студия «Новая сказка» приглашает юных зрителей и их родителей на увлекательный спектакль о смелости и настоящих приключениях. В студии занимаются дети от 10 до 18 лет.
Продолжительность — 1 час.
Билеты стоят 400 рублей.
«Мы вместе?» — история, от которой не спрятаться за экраном телефона. Это пронзительный спектакль по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело». Непростая история о девочке, которая взяла на себя чужую вину и была жестоко наказана сверстниками. Это рассказ о дружбе и предательстве, о том, где проходит грань между личным и общественным. Спектакль не даст легких ответов. Он предлагает честно заглянуть себе в душу и решить: на какой вы стороне, когда молчит толпа?
На сцене — средняя группа театрального коллектива «Ступеньки», в котором занимаются дети от 6 до 18 лет.
Продолжительность — 1 час.
Билеты стоят 350 рублей:
*13:00
*16:00